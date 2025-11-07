Ρεκόρ διαρκείας για το shutdown στις ΗΠΑ – Ουρές χιλιομέτρων για δωρεάν τρόφιμα στην Καλιφόρνια (Εικόνες & Βίντεο)

Εκατοντάδες αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων στην πόλη City of Industry της Καλιφόρνια, καθώς χιλιάδες πολίτες περιμένουν επί ώρες για να λάβουν δωρεάν τρόφιμα, αποτέλεσμα του παρατεταμένου shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η δημοσιονομική παράλυση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εισέλθει πλέον στην 38η ημέρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 35 ημερών του 2019, επί πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία της χώρας, με τις συνέπειες να γίνονται όλο και πιο αισθητές στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

VIDEO: 🇺🇸 Californians queue for food donations amid US government shutdown



Hundreds of cars queue in California's City of Industry, as people wait for hours to receive food donations amid an ongoing US government shutdown pic.twitter.com/hiB2AaOntn— AFP News Agency (@AFP) November 7, 2025

Από την 1η Οκτωβρίου, οπότε και έληξε ο προηγούμενος ομοσπονδιακός προϋπολογισμός, το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου. Η κατάσταση έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών, έχει παγώσει την καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και έχει προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες στις αερομεταφορές. EPA

Το σημείο τριβής μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών αφορά τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη. Οι Δημοκρατικοί ζητούν τη συνέχιση των επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας που εξασφαλίζουν προσιτή περίθαλψη για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Από την άλλη πλευρά, οι Ρεπουμπλικανοί και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένουν ότι δεν θα εγκριθεί η συνέχιση της επισιτιστικής βοήθειας μέσω του προγράμματος SNAP, το οποίο στηρίζει εκατομμύρια πολίτες με χαμηλό εισόδημα, αν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό της κυβερνητικής παράλυσης.

Το αδιέξοδο βαθαίνει, ενώ οι κοινωνικές επιπτώσεις γίνονται ολοένα και πιο έντονες, με τις ουρές για δωρεάν τρόφιμα να αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο της κρίσης που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χάος στα αεροδρόμια

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στα αμερικανικά αεροδρόμια εξαιτίας του συνεχιζόμενου δημοσιονομικού αδιεξόδου, που οδήγησε τις αρχές να περιορίσουν τις πτήσεις απέναντι στην έλλειψη ελεγκτών κυκλοφορίας.

Αυτές οι ακυρώσεις ακολουθούν την απόφαση της διοίκησης Τραμπ να μειώσει την εναέρια κυκλοφορία ως μέτρο ασφαλείας εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στους πύργους ελέγχου, από το οποίο ζητά πάνω από πέντε εβδομάδες τώρα να εργαστεί χωρίς να πληρώνεται λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης. Major airlines say they are planning to cancel hundreds of flights on Friday — out of thousands of daily flights — as the Federal Aviation Administration is set to begin limiting flight capacity at 40 major U.S. airports amid the government shutdown. https://t.co/gy0sTeZ8yV pic.twitter.com/7IZzLYcklc ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 7, 2025

«Έχουμε φίλους που έρχονται από την Ευρώπη, που βρίσκονται στο σπίτι και φεύγουν αύριο, φοβούνται λίγο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Ελβίρα Μπούτσι, που είχε πάει να παραλάβει την κόρη της στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη. «Το να ελαττώσουν τις πτήσεις, εάν πρόκειται για θέμα ασφαλείας, σίγουρα θα πρέπει να γίνει, όμως δεν θα έπρεπε ποτέ να φθάσουμε εδώ».

Host: More than 800 flights canceled, and that number is going to rise. The major airlines are scrambling as the Trump administration begins slashing air traffic at 40 airports across the country, all due to the record long government shutdown that is now in day 38. pic.twitter.com/8IRsN0SReM ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 7, 2025

Περισσότερες από 800 πτήσεις έχουν ακυρωθεί έως αυτήν τη στιγμή, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης FlightAware. Τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί περισσότερο είναι το O’Hare του Σικάγο, το Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα, του Ντένβερ και το Fort Worth του Ντάλας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η μείωση της κίνησης στα αεροδρόμια θα ανέλθει στο 4% σήμερα, θα αυξηθεί στο 6% την 11η Νοεμβρίου και θα φθάσει στο 10% τη 14η Νοεμβρίου.

Η δημοσιονομική παράλυση, το επονομαζόμενο “shutdown”, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια στην αμερικανική ιστορία, με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να αδυνατούν να συμφωνήσουν στο Κογκρέσο σε έναν νέο προϋπολογισμό. https://twitter.com/AP/status/1986602071798186324?s=20

«Είναι απογοητευτικό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Η κυβέρνηση πρέπει να ξαναλειτουργήσει, προκειμένου να μην ακυρώνουμε πτήσεις», δήλωσε σήμερα στο CNBC ο Ρόμπερτ Άισομ, ο επικεφαλής της American Airlines, μίας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

«Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα είναι να επιχειρήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο σε όλους τους πελάτες μας».

Εσωτερικές και περιφερειακές πτήσεις

Οι ακυρώσεις προστίθενται στις μεγάλες ουρές αναμονής που σχηματίζονται στα σημεία ελέγχου, τα οποία διαχειρίζονται μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας, τα οποία επίσης δεν λαμβάνουν τον μισθό τους εδώ και έναν μήνα.

Τα προβλήματα ξεκινούν την παραμονή ενός Σαββατοκύριακου κατά το οποίο πολλοί Αμερικανοί θα παρατείνουν έως την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ημέρα αργίας στις ΗΠΑ. Λαμβάνουν χώρα επίσης ενώ πλησιάζει το Thanksgiving, η μεγάλη αμερικανική οικογενειακή γιορτή, για την οποία εκατομμύρια Αμερικανοί ταξιδεύουν αεροπορικώς κάθε χρόνο, την 27η Νοεμβρίου.

«Εάν πρέπει να πάτε σε έναν γάμο, σε μια κηδεία ή σε κάτι άλλο σημαντικό τις επόμενες ημέρες, δεδομένου του κινδύνου ακύρωσης πτήσεων, θα συνιστούσα να αγοράσετε ένα δεύτερο εισιτήριο σε μια άλλη εταιρεία», είπε ο επικεφαλής της εταιρείας χαμηλού κόστους Frontier, ο Μπάρι Μπιφλ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. https://twitter.com/JLRINVESTIGATES/status/1986779420514787366?s=20

Ποιες πτήσεις επηρεάζονται; Όχι οι διεθνείς πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, σε αυτήν τη φάση, διευκρινίζουν οι United και Delta.

Η United αναφέρει πως οι ακυρώσεις επικεντρώνονται στις «εσωτερικές και περιφερειακές πτήσεις που δεν συνδέονται με τους αεροπορικούς κόμβους μας». 🇺🇸✈️ Travellers faced mounting uncertainty over air travel in the United States after a directive to decrease flights at dozens of major airports went into effect on Friday 👇 pic.twitter.com/rjphel5w7G— FRANCE 24 English (@France24_en) November 7, 2025

Γύρω στους 14.000 ελεγκτές κυκλοφορίας επιτηρούν τους αμερικανικούς αιθέρες. Καθημερινά, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια επιβάτες ταξιδεύουν αεροπορικώς στις ΗΠΑ, με περισσότερες από 44.000 πτήσεις κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας FAA.