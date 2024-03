Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από τη διάγνωσή του για καρκίνο, πραγματοποίησε σήμερα (31/3) ο Βασιλιάς Κάρολος.

Παρακολούθησε μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα τη θεία λειτουργία για το Πάσχα των Αγγλικανών, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, εντός του κάστρου στο Ουίνδσορ.

👑 The King arrived by car at St George’s Chapel, alongside Queen Camilla.



A member of the public shouted “Happy Easter”, to which Charles gestured with his arm and responded: “And to you.” pic.twitter.com/V6v1GKDlU2