Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ επέστρεψε την Τετάρτη (7/2) στις υποχρεώσεις του. Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου είχε αναστείλει τα καθήκοντά του λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην οικογένειά του.

Ειδικότερα, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε μια εμφάνιση ως επικεφαλής μιας τελετής ανάληψης καθηκόντων στο Ουίνδσορ, μετά την ανακοίνωση της διάγνωσης καρκίνου του πατέρα του, ο οποίος θα χρειαστεί να περιορίσει τις εμφανίσεις του.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ο Πρίγκιπας φαίνεται φανερά αδυνατισμένος και κουρασμένος, μετά τα όσα έχουν γίνει στο παλάτι.

Prince William arriving at tonight’s London Air Ambulance gala said “We really appreciate everyone’s kindness” pic.twitter.com/qu5iQreGxI