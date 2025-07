Πόλη στην Πορτογαλία πλημμύρισε από κόκκινο κρασί – Απίστευτες εικόνες

Η πόλη São Lourenço στην Πορτογαλία αντιμετώπισε ένα απίστευτο περιστατικό την Κυριακή 10/9, καθώς οι δρόμοι της κατακλείστηκαν από ένα… κόκκινο ποτάμι.

Ο λόγος ήταν μια έκρηξη δύο δεξαμενών του αποστακτηρίου Levira που υπάρχει στην πόλη.

WATCH: Streets flooded with wine after tanks burst at Levira, Portugal distillery pic.twitter.com/GReBurByxN— BNO News (@BNONews) September 11, 2023