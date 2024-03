Το φορτηγό πλοίο True Confidence επλήγη σήμερα από πύραυλο περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη, μια επίθεση που φέρεται να προήλθε από δυνάμεις των Χούθι, ανέφεραν η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο.

Το πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου στο οποίο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, εξακολουθεί τον πλου, αναφέρει η ανακοίνωση των δύο εταιρειών όπου προστίθεται πως δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των 20 μελών πληρώματος και των τριών ένοπλων φρουρών που επέβαιναν σε αυτό.

US-owned bulk carrier "True Confidence" has just been targeted in the Gulf of Aden.



Shipping companies need to get their heads out of their asses and start following the advice of Yemeni naval authorities. pic.twitter.com/YET7AvlZEk