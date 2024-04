Tουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή Μάι Μαχιού στην κεντρική Κένυα και η αστυνομία προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών πιθανόν να αυξηθεί, γιατί έσπασε ένα φράγμα, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Citizen Television.

Νωρίτερα σήμερα, ο Κενυατικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι μετέφερε αρκετούς ανθρώπους σε υγειονομικές εγκαταστάσεις στο Μάι Μαχιού εξαιτίας των πλημμυρών.

Police say the number of fatalities could rise as search continues. pic.twitter.com/4ckpVjIk64