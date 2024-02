Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην κεντρική και τη νότια Χιλή, στην πιο φονική τραγωδία της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα, ο απολογισμός της οποίας υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί ακόμα περισσότερο σήμερα.

Drone video shows the scorched remains of homes in Chile's coastal region of Valparaiso after wildfires swept through the area, killing dozens of people https://t.co/ZPverpFCKu pic.twitter.com/mVdCYnwLFv

«Μέσα σ’ ένα λεπτό, χάσαμε τα πάντα», λέει κλαίγοντας ο Λουίς Βιάλ, ένας 69χρονος συνταξιούχος, μπροστά στα ερείπια του σπιτιού του, στη συνοικία της Βίγια Ιντεπεντένσια, όπου 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω στους λόφους της τουριστικής περιφέρειας του Βαλπαραΐσο.

Έπειτα από μια ανάπαυλα, οι πυρκαγιές αναζωπυρώθηκαν στην περιφέρεια αυτή, όπου βρίσκεται η περίφημη λουτρόπολη Βίνια ντελ Μαρ, οι παραλίες της οποίας προσελκύουν πολύ κόσμο αυτή την περίοδο του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, εν μέσω κυμάτων καύσωνα.

Massive wildfires in #Chile have killed at least 48 people and left 200 missing.



The burning area exceeds 43,000 hectares, the flames are spreading to other smaller cities. A state of emergency has been declared in the country. pic.twitter.com/76DBpYUVnZ