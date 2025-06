«Αχάριστο» χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο Έλον Μασκ με μπαράζ αναρτήσεων του στον λογαριασμό του στο Χ (πρώην Twitter).

Συγκεκριμένα, τις απαντήσεις του Έλον Μασκ προκάλεσαν τα όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα είχαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι Ρεπουμπλικάνοι θα είχαν αναλογία 51-49 στη Γερουσία», έγραψε ο Μασκ, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι δεν περίμενε τόση αχαριστία.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g