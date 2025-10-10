Πιο ερωτευμένος από ποτέ ο Μπραντ Πιτ – Συζεί με την Ινές ντε Ραμόν

Πιο ερωτευμένος από ποτέ φαίνεται ο Μπραντ Πιτ, καθώς ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με την Ινές ντε Ραμόν. Ο 61χρονος σταρ του Χόλιγουντ και η 32χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων είναι μαζί από το 2022 και πρόσφατα αποφάσισαν να συγκατοικήσουν, μετακομίζοντας σε νέο σπίτι.

Παρά το γεγονός ότι η πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έγινε μόλις το 2024, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η Ινές συνοδεύει συχνά τον Μπραντ στις δημόσιες εμφανίσεις του, κυρίως στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας του «F1». Πρόσωπο από το περιβάλλον του ηθοποιού ανέφερε στο Peopleότι «είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Ο Μπραντ είναι πολύ ευτυχισμένος και ερωτευμένος».

Brad Pitt and Ines de Ramon Are 'Fully Living Together' and Planning for the Future: 'Happier Than Ever' (Exclusive) https://t.co/T02rRvZyIs— People (@people) October 10, 2025

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του «F1» στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο, ο ηθοποιός ήθελε συνεχώς την Ινές στο πλευρό του. «Είναι μια γυναίκα πολύ υποστηρικτική, και τα πάνε εξαιρετικά», προσθέτει η ίδια πηγή. Η Ινές τον στήριξε επίσης μετά τον θάνατο της μητέρας του, Τζέιν Έτα Πιτ, τον Αύγουστο σε ηλικία 84 ετών, παραμένοντας δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο πένθους.

Αυτή η νέα φάση στη σχέση τους έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πώληση του σπιτιού του Πιτ στο Λος Άντζελες. Ο ηθοποιός είχε αγοράσει το ακίνητο το 2023 έναντι 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων και το πούλησε δύο χρόνια αργότερα, ενώ τον Ιούνιο είχε σημειωθεί διάρρηξη στο σπίτι, με την πώληση ήδη σε εξέλιξη.