Ο Κρις Κρος, μπασίστας που έγινε γνωστός ως μέλος του new wave συγκροτήματος Ultravox, πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Η είδηση ανακοινώθηκε από τον Μιντζ Ουρ, τραγουδιστή των Ultravox ο οποίος απέτισε φόρο τιμής στην «κόλλα που κράτησε το συγκρότημα».

«Δουλέψαμε μαζί, παίξαμε μαζί, κάναμε μουσική και σκηνοθετήσαμε βίντεο μαζί. Ήμασταν φίλοι καθώς και σύντροφοι με τους Ultravox» έγραψε ο Ουρ σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram.

«Ακόμη και μετά από χρόνια χωριστά, καταφέραμε να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, όπως τα ενδιάμεσα χρόνια δεν υπήρχαν ποτέ. Ήσουν η κόλλα που κράτησε το συγκρότημα. Ήσουν η λογική στην τρέλα και η τρέλα στη ζωή μας. Ήταν υπέροχο που σε γνώρισα και μεγάλωσα μαζί σου. Είσαι αγαπημένος και θα μου λείψεις παλιέ φίλε».

Ο γεννημένος ως Κρις Άλεν μουσικός πέθανε στις 25 Μαρτίου, αλλά η είδηση δεν κοινοποιήθηκε μέχρι αυτή την εβδομάδα.

Οι Ultravox δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 1974 και αρχικά εμφανίστηκαν με το όνομα Tiger Lily. Κατόρθωσαν να έχουν έναν αριθμό από άλμπουμ στο Top 10 και 17 επιτυχημένα σινγκλ μεταξύ 1980 και 1986, συμπεριλαμβανομένου του No 2 single του 1981 “Vienna” από το ομώνυμο άλμπουμ.

Το τραγούδι ήταν το έκτο μεγαλύτερο single της χρονιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και ψηφίστηκε ως το αγαπημένο νούμερο δύο στη χώρα σε ψηφοφορία του Radio 2 και του επίσημου chart το 2013.

Άλλες επιτυχίες του συγκροτήματος ήταν τα «Dancing with Tears in My Eyes», «All Stood Still» και «Reap The Wild Wind».

Μετά από μια διάσπαση, το συγκρότημα επανενώθηκε το 2008 και έκανε περιοδεία την επόμενη χρονιά.

Οι θαυμαστές απέτισαν επίσης φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τονίζουν σε σχόλιά τους ότι ο Κρις Κρος ήταν αναπόσπαστο μέρος και των δύο σχημάτων των Ultravox και σπουδαίος μουσικός.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

