Παρατείνεται για δύο μέρες η συμφωνία ανταλλαγής ομήρων μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς, όπως γνωστοποίησε το Κατάρ μέσω εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του.

«Το κράτος του Κατάρ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμεσολάβησης, επετεύχθη συμφωνία για παράταση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας για δύο επιπλέον ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας», έγραψε στο X (πρώην Twitter) ο Majed Al Ansari, εκπρόσωπος Τύπου του Καταριανού ΥΠΕΞ.

Δεν υπάρχει άμεση επιβεβαίωση του Ισραήλ για την παράταση της εκεχειρίας, αλλά η Χαμάς εκδίδει τη δική της δήλωση που την επιβεβαιώνει, πιστώνοντας τις προσπάθειες διαμεσολάβησης στο Κατάρ και την Αιγύπτου.

«Μια συμφωνία επιτεύχθηκε με τους αδελφούς στο Κατάρ και την Αίγυπτο για την παράταση της προσωρινής ανθρωπιστικής εκεχειρίας κατά δύο ακόμη ημέρες, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με την προηγούμενη εκεχειρία», ανέφερε ένας αξιωματούχος της Χαμάς σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters.

Έτσι, δεν θα λήξει σήμερα η συμφωνία και θα συνεχιστεί η κατάπαυση πυρός, η ανταλλαγή ομήρων και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (29/11).

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες, αναφέρουν ότι η παράταση αυτή προβλέπει απελευθέρωση 10 ομήρων από τη Χαμάς για κάθε 24ωρο εκεχειρίας.

Οι οικογένειες Ισραηλινών ομήρων, που είχε απαγάγει η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και που αναμένεται να απελευθερωθούν απόψε, ενημερώθηκαν, έγινε γνωστό από το Γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, σε ένα δελτίο τύπου.

Announcement by the Prime Minister's Office:



Pursuant to receiving the list of hostages slated for release today (Monday, 27 November 2023), in the framework of the outline, the information has been conveyed to the hostages' families.