Ozzy Osborne: Η ατάκα για τη μάχη του με το Πάρκινσον και το ύστατο “ευχαριστώ” στους θαυμαστές του

Σίγησε για πάντα την Τρίτη 22/7 σε ηλικία 76 ετών ο Ozzy Osborne, ο θρύλος της heavy metal και ιδρυτικό μέλος των Black Sabbath.

«Με μεγαλύτερη θλίψη από ό,τι μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όσμπορν απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την οικογενειακή μας ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή» ανέφερε η οικογένειά του.

Δεν αναφέρθηκε η αιτία θανάτου, ωστόσο ήταν γνωστό πως ο Ozzy Osborne είχε διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον.

Τον Ιανουάριο του 2020, ο ίδιος αποκάλυψε ότι το 2003 είχε διαγνωστεί με τη νόσο, μια διαταραχή του νευρικού συστήματος που επηρεάζει την κίνηση. Τότε, είπε: «Δεν είναι θανατική ποινή».

Πριν από δύο χρόνια, ο «Πρίγκιπας του Σκότους» μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον θάνατο σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στο Rolling Stone.

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο, αλλά δεν θέλω να έχω μια μακρά, επώδυνη και άθλια ύπαρξη», είχε πει στην εφημερίδα.

Tο τελευταίο του «ευχαριστώ» στους θαυμαστές

Μάλιστα, πέθανε σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία του με τους Black Sabbath «Back to the Beginning» στο Μπέρμιγχαμ, στην οποία συμμετείχαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της metal.

Ο Ozzy εμφανίστηκε καθιστός σε έναν μαύρο θρόνο στη μέση του stage, αφού δεν μπορούσε να σταθεί για πολλή ώρα λόγω του Πάρκινσον και ερμήνευσε ένα συναρπαστικό σετ τεσσάρων τραγουδιών.

«Δεν ξέρω τι να πω, ήμουν καθηλωμένος για περίπου 6 χρόνια. Δεν έχετε ιδέα πώς νιώθω – σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου» είπε στο κοινό.

Ποιος ήταν ο Ozzy Osborne

Γεννήθηκε ως John Michael Osborne στο Άστον του Μπέρμιγχαμ το 1948 από γονείς εργάτες σε εργοστάσιο. Είχε μια δύσκολα παιδικά χρόνια, εγκατέλειψε το σχολείο στα 15 και έκανε διάφορες δουλειές, όπως σε εργοστάσια, προτού συνεργαστεί με τον συμμαθητή του Γκίζερ Μπάτλερ σε διάφορα συγκροτήματα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Osborne εισήχθη στο UK Music Hall of Fame και στο US Rock And Roll Hall Of Fame – δύο φορές και στα δύο, με τους Black Sabbath και ως σόλο καλλιτέχνης.

Απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, καθώς και στην Μπρόουντ Στριτ του Μπέρμιγχαμ και κέρδισε ένα βραβείο Ivor Novello πέντε βραβεία Grammy και 12 υποψηφιότητες.

Ο Ozzy Osborne αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Σάρον, και τα παιδιά τους, Έιμι, Κέλι και Τζακ, καθώς και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του, Τζέσικα και Λούις, από τον πρώτο του γάμο με τη Θέλμα και εγγόνια.