Ουκρανία: Πιέσεις των ΗΠΑ προς Ζελένσκι για να αποδεχθεί το σχέδιο ειρήνης μέσα στη βδομάδα – Πότε θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες

Εντός μίας βδομάδας ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ να υπογραφεί το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία που παραδόθηκε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Μάλιστα, εάν υπογράψει ο Ζελένσκι, στη συνέχεια, η ομάδα των διπλωματών από της ΗΠΑ θα παρουσιάσει το σχέδιο στη ρωσική πλευρά καθώς στόχος είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες τον Δεκέμβρη. Σύμφωνα με το Sky News, που επικαλείται πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρουν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία την επόμενη εβδομάδα, αφού πρώτα ο Ουκρανός πρόεδρος, συνομιλήσει και με Ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters, οι ΗΠΑ απειλούν ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων, ενώ οι πιέσεις που ασκούνται προς την Ουκρανία για να συμφωνήσει με το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο, είναι πολύ πιο ισχυρές απ’ ότι στο παρελθόν.

Στο μεταξύ, τηλεφωνική συνομιλία με Ευρωπαίους ηγέτες είχε σήμερα Παρασκευή 21/11 ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα στο AFP ένας Ουκρανός και ένας Βρετανός αξιωματούχος, ο Ζελένσκι θα συνομιλήσει με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ.

«Η ΕΕ δεν έχει λάβει επισήμως το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο»

«Κανένα σχέδιο δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως στην ΕΕ», δήλωσε ο Κόστα όταν ρωτήθηκε σχετικά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Σε αυτό το στάδιο δεν έχει νόημα να το σχολιάζουμε», πρόσθεσε.

«Δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο 28 σημείων. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση, τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με τους ηγέτες εδώ στο περιθώριο της G20. Θα επικοινωνήσω επίσης με τον (Ουκρανό) πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», σχολίασε από την πλευρά της η φον ντερ Λάιεν.

Παράλληλα η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, καθώς είναι θύμα επίθεσης, ενώ πρόσθεσε ότι οι κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας πλήττουν την οικονομία της.

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται πάνω μας διότι δεν πρόκειται απλώς για επίθεση εναντίον της, αλλά για μια επίθεση εναντίον των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ», σημείωσε.

«Έχουμε υιοθετήσει 19 πακέτα κυρώσεων και πρόκειται για σκληρές κυρώσεις», τόνισε η φον ντερ Λάιεν. «Το βλέπει κανείς όταν παρατηρεί τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία, τον αυξανόμενο πληθωρισμό, τα αυξανόμενα επιτόκια και την υπερθέρμανση της πολεμικής οικονομίας. Αργά αλλά σταθερά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κυρώσεις είναι σκληρές», επεσήμανε.

Νωρίτερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας είχε σημειώσει ότι η ΕΕ θα υποστηρίξει οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία εφόσον αυτό θα προσφέρει δίκαιη ειρήνη με διάρκεια και με την προϋπόθεση ότι σε αυτό θα συμμετέχουν Βρυξέλλες και Κίεβο.

«Σε ό,τι αφορά το ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο, όπως κατανοούμε παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Ζελένσκι, πάντα λέγαμε ότι προκειμένου να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο πρέπει να αποτελούν μέρος του η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι», δήλωσε η Κάλας σε ομιλία της από τις Βρυξέλλες.

Η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» για το σχέδιο Τραμπ

Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» από τις ΗΠΑ για τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όμως προέτρεψε το Κίεβο να διαπραγματευθεί «τώρα» αντί να διακινδυνεύσει να χάσει και άλλα εδάφη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ρωσία δεν συζητούν ακόμα τις προτάσεις λεπτομερώς, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή στις διαπραγματεύσεις.