Ουκρανία: Εγγύηση 660.000 ευρώ και σειρά περιοριστικών μέτρων στην Γιούλια Τιμοσένκο για διαφθορά

Χρηματική εγγύηση ύψους περίπου 660.000 ευρώ επέβαλε το ουκρανικό Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς στην πρώην πρωθυπουργό της χώρας και βουλευτή Γιούλια Τιμοσένκο, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά κατηγορίες για απόπειρα δωροδοκίας βουλευτών.

«Δεν θα πάω πουθενά, θα μείνω εδώ μέχρι να απαλλαγεί η χώρα από το φασιστικό καθεστώς που την κυβερνά» ανέφερε μεταξύ άλλων η Τιμοσένκο στην ακροαματική διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέραν της χρηματικής εγγύησης, στο δικαστικό σκεπτικό περιλαμβάνεται σειρά περιοριστικών όρων για την Τιμοσένκο. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται κατόπιν κλήσης του δικαστηρίου, του ανακριτή ή του εισαγγελέα, να παραδώσει για φύλαξη τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, να απέχει από κάθε επικοινωνία με 66 βουλευτές, να μην εγκαταλείπει τα όρια της περιφέρειας Κιέβου και να ενημερώνει τις αρχές για οποιαδήποτε αλλαγή τόπου κατοικίας ή εργασίας.

🇺🇦A trial has begun in Ukraine against former Prime Minister Yulia Tymoshenko. She stated that Ukraine is currently under a fascist regime



The court is currently deciding on a preventive measure.



Yulia Tymoshenko says she has no intention of fleeing the country until it is… pic.twitter.com/Q9R1bBiMis— NEXTA (@nexta_tv) January 16, 2026

Στην απόφαση δεν γίνεται καμία αναφορά στην υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικού βραχιολιού, κάτι που είχε τεθεί ως ενδεχόμενο στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο απέρριψε επίσης αιτήματα της υπεράσπισης που αφορούσαν την προσκόμιση πλήρους ηχογράφησης συνομιλίας της Τιμοσένκο με τον βουλευτή Ίγκορ Κοπιτίν, καθώς και το αίτημα να κληθεί ο ίδιος για κατάθεση.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 13 Ιανουαρίου το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η αρμόδια εισαγγελία (SAPO) αποκάλυψαν απόπειρα εξαγοράς βουλευτών από επικεφαλής κοινοβουλευτικής παράταξης, με στόχο «σωστή» ψήφο υπέρ ή κατά συγκεκριμένων νομοσχεδίων. Μία ημέρα αργότερα, στις 14 Ιανουαρίου, η Τιμοσένκο επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γραφεία του κόμματός της, απορρίπτοντας κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες εις βάρος της.