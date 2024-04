Η Ουκρανία έπληξε με drones ενεργειακές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ, περίπου 400 χιλιόμετρα από τη μεθόριο, δήλωσε σήμερα πηγή στον ουκρανικό αμυντικό τομέα, τονίζοντας ότι πρόκειται για «νόμιμους στόχους».

Ουκρανικά drones έπληξαν «δύο δεξαμενές πετρελαίου» της ρωσικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου Rosneft, στις οποίες ήταν αποθηκευμένα «26.000 κυβικά μέτρα καυσίμου» στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, την οποία οργάνωσε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU, επεσήμανε η πηγή αυτή.

⚡🔥 At night, SBU drones attacked oil refineries in the Smolensk region and Voronezh.



❗️UAVs also attacked the Lipetsk Tractor Plant, which produces, among other things, chassis for military equipment. The extent of damage to the plant is currently unknown. pic.twitter.com/QHnXM7THRG