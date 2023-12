Πανικός επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στο χωριό Κερέτσκι της νοτιοδυτικής Ουκρανίας, όταν ένας σύμβουλος μπήκε στην αίθουσα και πυροδότησε δύο χειροβομβίδες, με συνέπεια να τραυματιστούν 26 άτομα.

Έξι άτομα – μεταξύ τους και ο δράστης – νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα η αιτία που τον οδήγησε σε αυτή την ενέργεια. Συνολικά, 15 είναι οι άνθρωποι που νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, διακρίνεται ο σύμβουλος να μπαίνει σε μια μικρή αίθουσα, όπου κάθονται ήδη πολλοί άνθρωποι. Έπειτα από μια σύντομη συνομιλία, σε τεταμένο κλίμα όπως φαίνεται στα πλάνα, ο δράστης βγάζει από τις τσέπες του και πετά στο πάτωμα χειροβομβίδες. Ακολουθεί σειρά εκρήξεων, καπνός υψώνεται και ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν πανικόβλητοι, προτού το βίντεο διακοπεί.

🇺🇦‼️🚨 Politician throws THREE grenades into the crowd.



In Transcarpathia, a local deputy blew up a village council meeting along with himself with several grenades.



As a result, 26 people were injured, 6 of them are in serious condition. The reasons for this action are still… pic.twitter.com/4TMHR66NOt December 15, 2023

A deputy detonated grenades in Transcarpathia



It happened during a session in the building of the Keretsk village council of the Mukachevo district.



The National Police reports that 26 people were injured as a result of a grenade explosion in Zakarpattia, six of them are in pic.twitter.com/wc9nR1GiCe — Eugene Dnipro 🇺🇦 (@EvgeniyDnepr390) December 15, 2023

Preliminary reasons why Transcarpathian deputy Batrin blew up grenades have become known



Deputies at the session approved the budget for 2024. The media write that Batrin argued very strongly with them – he demanded that the deputies report on the 2023 budget, and then adopt the… pic.twitter.com/EYiyDlc7h4 — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 15, 2023

«Μόλις επισκέφθηκα τα θύματα που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Svalyavska. Όλοι όσοι χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση έχουν ήδη χειρουργηθεί. Πέντε άτομα είναι σε σοβαρή κατάσταση. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες γι’ αυτούς», δήλωσε ο επικεφαλής της Περιφέρειας Υπερκαρπαθίας, στην οποία υπάγεται η κοινότητα Κερέτσκι.

