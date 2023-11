Εξοργισμένο φαίνεται να είναι το Ισραήλ λόγω μιας φράσης του Ιρλανδού πρωθυπουργού Λίο Βαράντκαρ, ο οποίος θέλησε να χαιρετίσει την απελευθέρωση χθες από την Χαμάς μιας 9χρονης Ισραηλινοϊρλανδής. Μάλιστα, η ισραηλινή κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρλανδό πρέσβη στο Ισραήλ.

Η 9 ετών Έμιλυ Χαντ ήταν μεταξύ της ομάδας των 17 ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες (26/11) μετά από 50 μέρες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας. Το κορίτσι θεωρείτο αρχικά νεκρό από την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί, κατά τις φονικές επιδρομές των μαχητών της ισλαμιστικής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου. Η Έμιλυ αργότερα έγινε γνωστό ότι ήταν μεταξύ των 240 ομήρων που μεταφέρθηκαν εκείνη την ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιδρώντας στην απελευθέρωση του κοριτσιού ο Βαράντκαρ έκανε λόγο χθες για «μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης», λέγοντας ότι «ένα αθώο παιδί που είχε χαθεί, τώρα βρέθηκε».

This is a day of enormous joy and relief for Emily Hand and her family. An innocent child who was lost has now been found and returned, and we breathe a massive sigh of relief. Our prayers have been answered.

Η τελευταία φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση υπουργών και στελεχών της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν επιτέθηκε φραστικά σήμερα στον Ιρλανδό πρωθυπουργό και με μια ανάρτηση στο Χ απευθυνόμενος στον Βαράντκαρ είπε: «Φαίνεται ότι έχετε χάσει την ηθική σας πυξίδα και χρειάζεται να έρθετε σε επαφή με την πραγματικότητα!».

«Η Έμιλυ Χαντ δεν “χάθηκε”, την απήγαγε μια τρομοκρατική οργάνωση χειρότερη από το Ισλαμικό Κράτος που δολοφόνησε τη μητριά της», πρόσθεσε ο Κοέν, συνεχίζοντας: «Η Έμιλι και περισσότερα από 30 άλλα Ισραηλινά παιδιά πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς και προσπαθείτε να νομιμοποιήσετε και να προσδώσετε κανονικότητα στον τρόμο. Ντροπή σας!».

Παράλληλα ανέφερε ότι έδωσε εντολή στο προσωπικού του υπουργείου να κληθεί ο Ιρλανδός πρέσβης στο Ισραήλ για να του επιδοθεί επίπληξη.

Mr. Prime Minister,

It seems you have lost your moral compass and need a reality check!

Emily Hand was not “lost”, she was kidnapped by a terror organization worse than ISIS that murdered her stepmother.

Emily and more than 30 other Israeli children were taken hostage by Hamas,… https://t.co/CD5wIZJN4i