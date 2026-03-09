Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Ολλανδία: Στέλνει φρεγάτα στη Μεσόγειο

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Ολλανδία: Στέλνει φρεγάτα στη Μεσόγειο
DEBATER NEWSROOM

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει μια φρεγάτα στη Μεσόγειο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.

Όπως αναφέρει αυτό γίνεται ώστε να βοηθήσει στην προστασία της Κύπρου και άλλων συμμάχων και να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα που κινδυνεύει από την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Την περασμένη εβδομάδα η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερα ότι η Γαλλία της ζήτησε να συμμετάσχει στην αντιαεροπορική άμυνα και να στείλει μια φρεγάτα για να στηρίξει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που θα αναπτυχθεί στη Μεσόγειο.

