Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν σήμερα την ολική έκλειψη Ηλίου.

Το μεξικανικό θέρετρο Μασατλάν στις ακτές του Ειρηνικού ήταν η πρώτη δημοφιλής τοποθεσία παρατήρησης του σπάνιου φαινομένου. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, φορώντας ειδικά γυαλιά.

Πολλοί περίμεναν αναπαυτικά σε ξαπλώστρες, ενώ μια ορχήστρα έπαιζε τη μουσική από την κινηματογραφική ταινία «O Πόλεμος των Άστρων» («Star Wars»). Στην κορύφωση του φαινομένου, όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

