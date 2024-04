Τέσσερις νεκροί και 28 τραυματίες, εκ των οποίων τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Όπως αναφέρει ο Ουκρανός περιφερειάρχης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών γυναικών και ενός άνδρα. Μια εγκυμονούσα και δύο παιδιά είναι μεταξύ των τραυματιών, συμπλήρωσε.

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυρκαγιά στο Κάστρο Κιβάλοφ, έπαυλη που ανήκει στον πρώην βουλευτή Σερχίι Κιβάλοφ, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο The New Voice of Ukraine. Η ουκρανική ραδιοτηλεόραση μετέδωσε νωρίτερα πως ο Σερχίι Κιβάλοφ τραυματίστηκε στη σημερινή επίθεση.

