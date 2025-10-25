Ο Τραμπ δήλωσε ότι “δεν θα χάνει τον καιρό του” με τον Πούτιν – Νέα σύνοδος μόνο αν υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Bloomberg: Οι κυρώσεις Τραμπ φαίνεται να συρρικνώνουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο

Όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν τις πρώτες σημαντικές κυρώσεις στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η αγορά πετρελαίου βυθίστηκε για λίγο στο χάος. Στην Ινδία, μια σημαντική αγορά για το ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τις αγορές, ενώ πανικός επικράτησε και στην Κίνα, με τις τιμές πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 6%, αναφέρει το Bloomberg.

Τώρα όμως που η κατάσταση αρχίζει να ηρεμεί, αναφέρει το δημοσίευμα, αρχίζει να διαμορφώνεται μια πιο περίπλοκη κατάσταση, στην οποία οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει την επιρροή τους για να βλάψουν τη Μόσχα, χωρίς να μηδενίσουν την εξαγωγή πετρελαίου της Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, την Τετάρτη 22.10.2025 και παράλληλα προειδοποίησαν ότι ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να αποκλειστούν από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα -το οποίο είναι κρίσιμο για τις εταιρείες που εξαρτώνται από το δολάριο για να λειτουργούν σε άλλες αγορές πετρελαίου – εάν συνεχίσουν τη συνεργασία με τους δύο ρωσικούς γίγαντες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει μέσα από τα μέτρα αυτά να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα και να φέρουν τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ακόμη η απόφαση για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη που όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν θα γίνει καθώς δεν βλέπει κάποια αλλαγή στάσης από τον Ρώσο ομόλογό του και θα ήταν χάσιμο χρόνου.

Από την άλλη, ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του είχε αναφέρει πως το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, να παγώσει ο πόλεμος στην γραμμή μάχης όπως είναι τώρα και να ξεκινήσουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θα τον έβρισκε σύμφωνο.

Ο Τραμπ συζήτησε την κατάσταση στη Γάζα με τον εμίρη του Κατάρ

Παράλληλα, Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, με τον εμίρη του Κατάρ και τον πρωθυπουργό της χώρας, με τους οποίους συζήτησε την εύθραυστη εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συνάντηση έγινε κατά τη διάρκεια στάσης του προεδρικού αεροσκάφους στο Κατάρ για ανεφοδιασμό.

Μπροστά στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, και του πρωθυπουργού, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, η χώρα των οποίων διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, με βάση το σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος ο Αμερικανός πόλεμος για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «αυτή θα πρέπει να είναι μια μακροχρόνια ειρήνη» ενώ όταν ρωτήθηκε πότε θα είναι έτοιμη η δύναμη σταθεροποίησης απάντησε «σύντομα».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε εξάλλου ότι το Κατάρ θα συμβάλει στέλνοντας ειρηνευτικές δυνάμεις, εφόσον χρειαστεί.