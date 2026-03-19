Ντουμπάι: Κρίσιμη η κατάσταση μετά τα πλήγματα – Τελειώνουν τα αποθέματα νερού σε 48 ώρες, τι ισχύει για τα capital controls

Σε οριακό σημείο φαίνεται να βρίσκεται η κατάσταση στο Ντουμπάι, εν μέσω των νέων ιρανικών επιθέσεων που σημειώθηκαν το πρωί και έθεσαν εκτός λειτουργίας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία για τη λειτουργία βασικών δικτύων της περιοχής.

Πλήγμα σε εγκαταστάσεις – κίνδυνος για την υδροδότηση

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, στόχος των πληγμάτων αποτέλεσε ενεργειακό συγκρότημα στην περιοχή Χαμπσάν, το οποίο τροφοδοτεί μονάδες αφαλάτωσης.

Η ζημιά εγείρει σοβαρούς φόβους για την επάρκεια πόσιμου νερού, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν μόλις για 48 ώρες, εφόσον δεν αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Καθησυχαστικές δηλώσεις για την οικονομία

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Οικονομίας και Τουρισμού διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Σε επίσημη ανακοίνωση τονίζεται ότι οι σχετικές πληροφορίες που διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, διαβεβαιώνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα περιορισμού της διακίνησης κεφαλαίων ή παρεμπόδισης ξένων επενδυτών.

Το νερό στο επίκεντρο των σύγχρονων συγκρούσεων

Τα πρόσφατα γεγονότα αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία κρίσιμων υποδομών, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες πλέον θεωρούνται ευάλωτοι στόχοι σε περιόδους έντασης.

Σε χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, έως και το 90% του πόσιμου νερού προέρχεται από την αφαλάτωση, γεγονός που καθιστά την ενεργειακή επάρκεια καθοριστικό παράγοντα για την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Δομική εξάρτηση από την αφαλάτωση

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, η περιορισμένη βροχόπτωση και η εξάντληση των υπόγειων υδροφορέων έχουν καταστήσει την αφαλάτωση αναγκαία για τη βιωσιμότητα των μεγάλων αστικών κέντρων της περιοχής, εντείνοντας την ευαλωτότητα τους σε περιπτώσεις διακοπής της ενεργειακής τροφοδοσίας.