Ντουμπάι: Ήχησαν σειρήνες λόγω αναχαιτίσεων
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 28/3 στο Ντουμπάι, με τις Αρχές να ενημερώνουν ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι αεράμυνες.
«Οι ήχοι που ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης ήταν αποτέλεσμα επιτυχημένων επιχειρήσεων αναχαίτισης της αεράμυνας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι.
Authorities in Dubai confirm that the sounds heard across parts of the city were the result of successful air defence interception operations. Please rely on official sources for updates.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 28, 2026
