Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ χαρακτήρισε σήμερα «πολύ άδικη» την ποινική δίκη του στη Νέα Υόρκη, όπου κρίθηκε ένοχος για παραποίηση λογιστικών εγγράφων, με σκοπό να αποκρύψει τα χρήματα που κατέβαλε σε μια πρώην ηθοποιό ερωτικών ταινιών πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, από το χολ του Πύργου Τραμπ στο Μανχάταν, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου κατηγόρησε επίσης τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τη «συμμορία» του, αποκαλώντας τους «άρρωστους» και «φασίστες».

Όπως ήταν αναμενόμενο, είπε ότι θα ασκήσει έφεση «σε αυτήν την απάτη», απευθυνόμενος σε πλήθος δημοσιογράφων και λιγοστούς υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον ουρανοξύστη του για να τον ακούσουν, μία ημέρα μετά την ιστορική καταδίκη του.

Έπειτα από έξι εβδομάδες καταθέσεων στο ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν οι 12 ένορκοι τον έκριναν ένοχο και για τις 34 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, για τα χρήματα που καταβλήθηκαν το 2016 στην πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή της, καθώς εκείνη έλεγε ότι είχαν μια ερωτική επαφή πολλά χρόνια νωρίτερα, το 2006. Ο Τραμπ εξακολουθεί να αρνείται ότι συνευρέθηκε με την Ντάνιελς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «απειλεί τη δημοκρατία μας», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Πρώτα αμφισβήτησε το εκλογικό σύστημά μας. Στη συνέχεια, αμφισβήτησε το δικαστικό σύστημά μας. Και τώρα μπορείτε να τον σταματήσετε», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, παραπέμποντας τους followers του σε έναν ιστότοπο συλλογής δωρεών για την προεκλογική εκστρατεία του.

