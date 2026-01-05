Νικολάς Μαδούρο: Τον εκπροσωπεί ο δικηγόρος που είχε αναλάβει τον Τζούλιαν Ασάνζ
Το προφίλ του
Νομικός εκπρόσωπος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανέλαβε ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τον Τζούλιαν Ασάνζ.
Συγκεκριμένα, ο Μαδούρο έχει προσλάβει τον δικηγόρο Μπάρι Τζόελ Πόλακ, σύμφωνα με τα αρχεία του ομοσπονδιακού δικαστηρίου.
Ο Πόλακ είναι περισσότερο γνωστός για την εκπροσώπηση του ιδρυτή των Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ.
