ΔΙΕΘΝΗ

Νικολάς Μαδούρο: Τον εκπροσωπεί ο δικηγόρος που είχε αναλάβει τον Τζούλιαν Ασάνζ

EFE
DEBATER NEWSROOM

Νομικός εκπρόσωπος του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανέλαβε ο δικηγόρος που εκπροσώπησε τον Τζούλιαν Ασάνζ.

Συγκεκριμένα, ο Μαδούρο έχει προσλάβει τον δικηγόρο Μπάρι Τζόελ Πόλακ, σύμφωνα με τα αρχεία του ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Ο Πόλακ είναι περισσότερο γνωστός για την εκπροσώπηση του ιδρυτή των Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ.

