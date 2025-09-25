Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
Θέση για τις συνομιλίες του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήρε η Ρεπουμπλικανή Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη.
«Ας επαναλάβουμε ότι είναι πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε στον Ερντογάν –ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, φιλοξενεί την ηγεσία της Χαμάς, συνεχίζει να κατέχει παράνομα την Κύπρο, πραγματοποιεί παράνομες πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά και απειλεί να εισβάλλει στο Ισραήλ– αμερικανικά αεροσκάφη F–35» ανέφερε σε ανάρτησή της.
Let us reiterate that it’s a VERY BAD idea to sell Erdogan— who aligns himself with Vladimir Putin, harbors Hamas leadership, continues to illegally occupy Cyprus, conducts illegal overflights above Greek islands and threatens to invade Israel—American F-35 jets! https://t.co/WZZFNsHfIG— Office of Rep. Nicole Malliotakis (@RepNicole) September 25, 2025
