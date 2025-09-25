Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»

Θέση για τις συνομιλίες του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πήρε η Ρεπουμπλικανή Ελληνοαμερικανίδα βουλευτής, Νικόλ Μαλλιωτάκη.

«Ας επαναλάβουμε ότι είναι πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε στον Ερντογάν –ο οποίος ευθυγραμμίζεται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, φιλοξενεί την ηγεσία της Χαμάς, συνεχίζει να κατέχει παράνομα την Κύπρο, πραγματοποιεί παράνομες πτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά και απειλεί να εισβάλλει στο Ισραήλ– αμερικανικά αεροσκάφη F–35» ανέφερε σε ανάρτησή της.

