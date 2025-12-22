Nickelodeon: Πρώην σταρ ζει άστεγος στους δρόμους – Το συγκινητικό βίντεο που έχει γίνει viral (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει τον 36χρονο Τάιλορ Τσέις, γνωστό από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά του Nickelodeon «Ned’s Declassified School Survival Guide», να ζει σε άθλια κατάσταση στους δρόμους του Ρίβερσάιντ. Ο ηθοποιός, που κάποτε μεσουρανούσε στις οθόνες των εφήβων, εντοπίστηκε από περαστική εντελώς παραμελημένος, με την εικόνα του να προκαλεί θλίψη και κύμα αντιδράσεων στα social media.

Η δημοσιοποίηση του υλικού δίχασε τους χρήστες, με πολλούς να στρέφονται κατά της γυναίκας που τον βιντεοσκόπησε, κατηγορώντας την για έλλειψη σεβασμού απέναντι σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη χειρότερη στιγμή της ζωής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Former Nickelodeon child stars are having a rough one pic.twitter.com/qN95SrxOmJ— 𓅃 (@FalconryFinance) December 21, 2025

Την ίδια στιγμή, οι πρώην συμπρωταγωνιστές του από τη σειρά εξέφρασαν δημόσια τη συντριβή τους.

Η Λίντσεϊ Σο, μάλιστα, αναφέρθηκε στις δικές της παλαιότερες μάχες με τις ουσίες, δηλώνοντας πως κατανοεί απόλυτα τη θέση του, ενώ η ομάδα των ηθοποιών δεσμεύτηκε να τον στηρίξει με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Παρά την προσπάθεια θαυμαστών να συγκεντρώσουν χρήματα μέσω GoFundMe, η μητέρα του Τσέις παρενέβη κλείνοντας τη σελίδα και ξεκαθαρίζοντας πως το πρόβλημα του γιου της δεν είναι οικονομικό.

Όπως εξήγησε, ο Τάιλορ έχει άμεση ανάγκη από ιατρική και ψυχιατρική φροντίδα την οποία αρνείται πεισματικά, υπογραμμίζοντας την αδυναμία του να διαχειριστεί την καθημερινότητα και την υγεία του.