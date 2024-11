Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του νέου βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik, με την Ουκρανία να απαντάει με προηγμένα συστήματα αεράμυνας.

Ο Ρώσος πρόεδρος, την Παρασκευή 22/11 είχε συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας, του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος και των κατασκευαστών πυραύλων όπου τους ανακοίνωσε την μαζική παραγωγή των νέων διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Δεν υπάρχει αντίμετρο σε έναν τέτοιο πύραυλο, δεν υπάρχει κανένα μέσο αναχαίτισής του στον κόσμο σήμερα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πούτιν για να προσθέσει: «Το σύστημα Oreshnik δεν είναι εκσυγχρονισμός των παλαιών σοβιετικών συστημάτων, είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς ειδικών από τη νέα Ρωσία, που δημιουργήθηκε με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Η λύση των προβλημάτων στο πλαίσιο της Βόρειας Στρατιωτικής Περιφέρειας, όπως και το μέλλον της Ρωσίας, εξαρτάται από τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις ενεργούν με ικανοποίηση, θαρραλέα και επαγγελματικά».

Από εκεί και πέρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε: «Είναι σημαντικό ότι η Ρωσία έχει ήδη το σύστημα Oreshnik σήμερα, σε αντίθεση με άλλες χώρες. Το Oreshnik, όταν χρησιμοποιείται μαζικά εναντίον εχθρικών στόχων, θα είναι συγκρίσιμο με ένα στρατηγικό όπλο, αλλά αυτό το σύστημα πυραύλων δεν είναι μέσο μαζικής καταστροφής, είναι ένα όπλο υψηλής ακρίβειας.

Η απόφαση για τη μαζική παραγωγή του συστήματος Oreshnik έχει ληφθεί και πρακτικά οργανωθεί. Στη Ρωσία δοκιμάζονται αρκετά συστήματα παρόμοια με το Oreshnik. Συστήματα τύπου Oreshnik μπορεί να εμφανιστούν σε άλλες χώρες: αλλά αυτό θα συμβεί αύριο ή σε ένα χρόνο, είναι σημαντικό να το έχει η Ρωσία σήμερα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία εργάζεται για την ανάπτυξη νεών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει του «νέους κινδύνους», μετά την ανάπτυξη του νέου, ρωσικού, μέσου βεληνεκούς πυραύλου στον 33ο μήνα του πολέμου.

Ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, είπε επίσης ότι ο κόσμος χρειάζεται μια «σοβαρή απάντηση» στην ανάπτυξη, ώστε ο ηγέτης του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν να φοβηθεί να επεκτείνει τον πόλεμο και να νιώσει τις πραγματικές συνέπειες των πράξεών του.

Είπε ότι η χρήση μιας άλλης χώρας για τη «δοκιμή νέων όπλων για την τρομοκρατία» αποτελεί σαφώς διεθνές έγκλημα.

Today, more details have been revealed about the new missile that Russia used to strike Dnipro. These details will be shared with international journalists and media because the world must know the truth. It must understand that the only party that does not want peace is Russia.… pic.twitter.com/dmuYRF6G2F