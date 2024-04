Σε νέα γκάφα υπέπεσε ο Τζο Μπάιντεν μιλώντας αυτή τη φορά για την κατάσταση στη Γάζα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media ο Τζο Μπάιντεν μιλώντας για τον πόλεμο στη Γάζα, μπερδεύτηκε και αναφέρθηκε στην πόλη του Ισραήλ, Χάιφα αντί για την πόλη Ράφα.

Ο 81χρονος μιλώντας στον δημοσιογράφο Reshad Hudson του Nexstar Media, περιγράφοντας τα φιλοπαλαιστινιακά αισθήματα των Αμερικάνων, σημείωσε πως έχει επικοινωνία με το Ισραήλ για την κατάσταση στη Γάζα.

«Ξεκαθάρισα ότι πρέπει να αυξήσουμε κατά πολύ την ποσότητα τροφής, νερού και υγειονομικής περίθαλψης που πηγαίνει στη Γάζα» είπε για την προτροπή του προς την ηγεσία του Ισραήλ.

Όμως, κάπου εδώ τα… έμπλεξε και συμπλήρωσε: «Και το ξεκαθάρισα στους Ισραηλινούς, μην προχωρήσετε στη Χάιφα», αναφερόμενος προφανώς στις απειλές του Ισραήλ ότι ετοιμάζει χερσαία επίθεση στη Ράφα.

Biden is confused, again: “I made it clear to Israel, don’t move on to Haifa!” pic.twitter.com/SD0n4zOZkS