Την ενότητα και την αποφασιστικότητα των συμμάχων να συνεχίσουν να στηρίζουν στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά την Ουκρανία ανέδειξαν οι ηγέτες των χωρών του «Τριγώνου της Βαϊμάρης», ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, κατά τις κοινές τους δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους στην Καγκελαρία.

Απέφυγαν ωστόσο ζητήματα στα οποία διαπιστώνεται διαφορά προσέγγισης, όπως σε σχέση με τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ή την παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

«Η αλληλεγγύη και η κοινή δράση είναι απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να υπερασπιστούμε την ειρήνη και την ελευθερία στην Ευρώπη. Περισσότερο από ποτέ ισχύει ότι η δύναμή μας βρίσκεται στην συνοχή μας. Ειδικά στις τρεις χώρες μας αναλογεί αυξημένη ευθύνη», δήλωσε ο κ. Σολτς και ανακοίνωσε την «άμεση» αποστολή περισσότερων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία και την δημιουργία μιας «συμμαχίας νέων δυνατοτήτων» στο πλαίσιο του σχήματος του Ραμστάιν προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερα πυρομαχικά για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις – με συνεργασίες και εντός Ουκρανίας. «Βλέπετε, και οι τρεις το εννοούμε πραγματικά όταν μιλάμε για στήριξη της Ουκρανίας», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος, ενώ οι τρεις ηγέτες ένωναν τις γροθιές τους μπροστά στις κάμερες.

