Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλοντας μάλλον να πικάρει τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ μετά την κίνηση απρέπεια ακυρώνοντας τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού, όπου αναφέρθηκε στα Γλυπτά του Παρθενώνα, φόρεσε ελληνική γραβάτα.

O Βασιλιάς Κάρολος φορώντας την «ελληνική» γραβάτα στάθηκε κοντά στον Ρίσι Σούνακ για την καθιερωμένη «οικογενειακή» φωτογραφία της συνόδου της Cop38 για το κλίμα.

Πολλοί ήταν αυτοί που εξέλαβαν την κίνηση αυτή ως μια έμμεση τοποθέτηση του Βασιλιά Καρόλου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, αν και ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά.

Η κίνηση του θεωρήθηκε άκρως συμβολική, καθώς μόλις λίγα 24ωρα πριν ο Ρίσι Σούνακ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργό, για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

King Charles sporting a tie with the Greek flag at the #COP28 Summit only few days after 🇬🇧 PM Sunak snubbed 🇬🇷 PM Mitsotakis by cancelling their meeting. pic.twitter.com/hUDBFAXoAc