Marc Galceran: Γίνεται η πρώτη βουλευτής με σύνδρομο Down

Ιστορία έγραψε η Marc Galceran η οποία έγινε η πρώτη βουλευτής με σύνδρομο Down μετά την εκλογή της στην περιφερειακή συνέλευση της Βαλένθια της Ισπανίας.

Μάλιστα η ίδια η 45χρονη γυναίκα μίλησε στον Guardian για αυτό το ιστορικό της επίτευγμα τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η κοινωνία αρχίζει να βλέπει ότι τα άτομα με σύνδρομο Down έχουν πολλά να συνεισφέρουν. Αλλά είναι πολύ μακρύς ο δρόμος για να μπορέσουν να το πετύχουν».

Όταν η Marc Galceran ήταν 18 ετών, εντάχθηκε στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) αφού προσελκύθηκε από αυτό που περιέγραψε ως εναγκαλισμό της παράδοσης.

Σιγά-σιγά ανέβηκε στον κομματικό μηχανισμό. Η πορεία της συνεχίστηκε τον περασμένο Μάιο, όταν προστέθηκε ως το 20ο όνομα στη λίστα των υποψηφίων που έθεσε το PP στις περιφερειακές εκλογές της Βαλένθια.

Marc Galceran: Προστέθηκε σε μια μικρή λίστα

Το επίτευγμα της Galcerán τοποθετήθηκε στην κορυφή της λίστας των ανθρώπων με σύνδρομο Down που έχουν καταφέρει να εισέλθουν στον κόσμο της πολιτικής. Το 2020, η Éléonore Laloux έγινε το πρώτο άτομο με τη γενετική διαταραχή στη Γαλλία που εξελέγη σε δημόσιο αξίωμα, ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου στη βόρεια πόλη Arras, ενώ ο Fintan Bray της Ιρλανδίας έγραψε ιστορία μετά την εκλογή του σε πολιτικό θέση στη χώρα το 2022.

Στην Ισπανία, το πρώτο άτομο με σύνδρομο Down που βρέθηκε στην πολιτική ήταν η Ángela Bachiller, η οποία το 2013 έγινε η πρώτη δημοτική σύμβουλος της Ισπανίας με σύνδρομο Down στη βόρεια πόλη Valladolid.

