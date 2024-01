Μακελειό σημειώθηκε την Κυριακή 21/1 και την Δευτέρα 22/1 στην πόλη Τζολιέτ της πολιτείας Ιλινόι των ΗΠΑ, καθώς νεκροί έπεσαν οκτώ άνθρωποι και ένας τραυματίστηκε από σφαίρες ενός 23χρονου σε οικιστική περιοχή και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Όπως έγινε γνωστό, λίγες ώρες αργότερα νεκρός εντοπίστηκε και ο 23χρονος δράστης, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε.

Χθες Δευτέρα «συνολικά επτά άνθρωποι βρέθηκαν δολοφονημένοι», συνόψισε ο Μπιλ Έβανς, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Τζολιέτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο 23χρονος Ρόμιο Νανς έδωσαν άμεσα στη δημοσιότητα φωτογραφίες του αυτοκινήτου και τον αριθμό των πινακίδων του, τονίζοντας πως το αναζητούν. Παράλληλα, διαπιστώθηκε από τις τοπικές αρχές πως το ίδιο όχημα αποδείχθηκε πως εμπλέκεται και σε άλλα εγκλήματα, που διαπράχθηκαν προχθές Κυριακή, με έναν νεκρό και έναν τραυματία από σφαίρες στην πόλη Τζολιέτ.

JUST IN: The man suspected in the shooting deaths of at least seven people in Joliet, Illinois, has been found dead from self-inflicted gun shot wounds, authorities say.https://t.co/hLiOZWtBcH pic.twitter.com/qR5X9PjjcT