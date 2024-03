Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι πίσω από το μακελειό στη Μόσχα το βράδυ της Παρασκευής 22/3.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, σύμφωνα με ανάρτηση του προπαγανδιστικού μέσου της Amaq στο Telegram, τέσσερις ώρες περίπου μετά την έναρξη των πυροβολισμών.

«Η επίθεση διαπράχθηκε στο πλαίσιο του πολέμου που μαίνεται μεταξύ του Ισλαμικού Κράτους και των χωρών που πολεμούν το Ισλάμ», πρόσθεσε το Amaq σε μια ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών που επιβεβαίωναν τον ισχυρισμό του Ισλαμικού Κράτους για την ανάληψη ευθύνης για την πολύνεκρη επίθεση, όπως είπαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι χθες.

⚡️ The ISIS-affiliated channels have published a photo allegedly showing the attackers at Crocus City Hall The color and cut of the clothes of the men in the photo resemble the attire of the suspected organizers of the attack. The New York Times previously reported that… pic.twitter.com/dtEnks0ORY

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης, μια κίνηση που λένε πως οδήγησε την αμερικανική πρεσβεία στη Μόσχα να εκδώσει προειδοποίηση στους Αμερικανούς.

Πριν από δύο εβδομάδες η αμερικανική πρεσβεία στη Ρωσία προειδοποίησε πως «εξτρεμιστές» είχαν επικείμενα σχέδια για μια επίθεση στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού διαγγέλματός του προς τον ρωσικό λαό ότι οι τέσσερις άνδρες που διέπραξαν την επίθεση κοντά στη Μόσχα κατευθύνονταν προς την Ουκρανία, όταν συνελήφθησαν και ήλπιζαν πως θα διέσχιζαν τα σύνορα.

«Προσπάθησαν να κρυφτούν και μετακινήθηκαν προς την Ουκρανία, όπου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, είχε προετοιμαστεί ένα «παράθυρο» για εκείνους από την ουκρανική πλευρά για να διασχίσουν τα σύνορα», τόνισε ο Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος των ουκρανικών στρατιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας Αντρίι Γιούσοφ είπε στο Ρόιτερς: «Η Ουκρανία φυσικά δεν εμπλέκεται σε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση», ενώ παράλληλα από το Κίεβο αναφέρουν ότι είναι οι ρωσικές δυνάμεις πίσω από την τραγωδία.

Η Υπηρεσία Ομοσπονδιακής Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε πως συνέλαβε 11 ανθρώπους μεταξύ αυτών τέσσερις άνδρες που διέπραξαν την επίθεση. Ρωσικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως οι άνδρες διέφυγαν από το σημείο της επίθεσης με ένα λευκό όχημα και ότι συνελήφθησαν στην περιοχή Μπριάνσκ, σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τη Μόσχα.

Ορισμένοι από τους συλληφθέντες εμφανίζονται να ανακρίνονται στην άκρη του δρόμου σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα ρωσικά ΜΜΕ και δίκτυα στο Telegram με στενή σχέση με το Κρεμλίνο.

«Πυροβόλησα ανθρώπους», λέει ένας από τους υπόπτους μιλώντας ρωσικά με έντονη προφορά, με τα χέρια δεμένα και τα μαλλιά του να τραβάει ένας ανακριτής, έχοντας μια μαύρη μπότα κάτω από το πηγούνι του. Είπε πως γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1998 και ότι το όνομά του είναι Σαμσούντιν Φαρίντουν.

Moscow attacker questioning:



Full transcript.



He claims that he arrived from Turkey on March 4.



– What did you do at Crocus?

– Shot them.

– Whom? By whose instructions?

– Of people.

– For what?

– For money.

– For how much money?

– About half a million.

– Half a million of… pic.twitter.com/LCq1ZYPohP