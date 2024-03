Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένας άνδρας ύστερα από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε μέσα σε συρμό του μετρό στο Λονδίνο μπροστά στα μάτια των τρομοκρατημένων επιβατών.

Η αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε πως είναι στη γνώση της βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από το τρένο και παρουσιάζει τη στιγμή της επίθεσης. Το τρένο κινούνταν με προορισμό τον σταθμό Victoria του Λονδίνου.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια σύλληψη.

Όπως αναφέρει το BBC, δύο άνδρες εθεάθησαν να τσακώνονται ενώ έμπαιναν στο τρένο στο σταθμό Shortlands, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα), πρόσθεσε η αστυνομία.

Happened on the train to Victoria station between Shortlands and Beckenham today



A man with a knife attacking a person on the train.. pic.twitter.com/tjVtoDSGlF