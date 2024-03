Αγρότες με τρακτέρ διαδήλωσαν απόψε έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο στο Λονδίνο, διαμαρτυρόμενοι για τις εμπορικές συμφωνίες που ισχύουν μετά το Brexit και τις εισαγωγές τροφίμων κατώτερης ποιότητας, όπως υποστηρίζουν.

Τουλάχιστον 50 τρακτέρ, πολλά εκ των οποίων με υψωμένη τη βρετανική σημαία, συμμετείχαν στην κινητοποίηση. «Όχι αγρότες, όχι φαγητό, όχι μέλλον» έγραφαν σε κάποιες πινακίδες που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

IT'S HAPPENING



Huge numbers of tractors are now arriving in central London outside Parliament Square.



The farmers protests are continuing 🚜🚜🚜pic.twitter.com/RAbe1CELWN