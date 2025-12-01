“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Λιβύη: Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης μεταφέρθηκε Λίβυος που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου

Η δίκη του Ελ Χίσρι δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τα τέλη του 2026

Λιβύη: Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης μεταφέρθηκε Λίβυος που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου
DEBATER NEWSROOM

Λίβυος που είχε συλληφθεί τον Ιούλιο στη Γερμανία, κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου στην πατρίδα του, μεταφέρθηκε στη Χάγη της Ολλανδίας προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ο Χαλίντ Μοχάμεντ Αλί ελ Χίσρι φέρεται να ήταν μέλος της παραστρατιωτικής Δύναμης Ράντα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη (2014-2020) και υψηλόβαθμος αξιωματούχος στη διαβόητη φυλακή Μαϊτίχα όπου κρατούμενοι υπέστησαν βασανιστήρια, ακόμη και βιασμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δίκη του Ελ Χίσρι δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τα τέλη του 2026.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ