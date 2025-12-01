Λιβύη: Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης μεταφέρθηκε Λίβυος που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου
Η δίκη του Ελ Χίσρι δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τα τέλη του 2026
Λίβυος που είχε συλληφθεί τον Ιούλιο στη Γερμανία, κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου στην πατρίδα του, μεταφέρθηκε στη Χάγη της Ολλανδίας προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Ο Χαλίντ Μοχάμεντ Αλί ελ Χίσρι φέρεται να ήταν μέλος της παραστρατιωτικής Δύναμης Ράντα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη (2014-2020) και υψηλόβαθμος αξιωματούχος στη διαβόητη φυλακή Μαϊτίχα όπου κρατούμενοι υπέστησαν βασανιστήρια, ακόμη και βιασμούς.
Η δίκη του Ελ Χίσρι δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τα τέλη του 2026.
