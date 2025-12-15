Λιβύη: «Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής -«Παράθυρο» για διάλογο με Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία

Ως άκυρο χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε μεταξύ άλλων πως το μνημόνιο με την Τουρκία είναι άκυρο, ενώ στάθηκε στο γεγονός πως θα μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση με την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τις οριοθετήσεις των θαλάσσιων ζωνών.

Ο ίδιος στη συνέντευξή του, τονίζει ότι «η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η μόνη αρμόδια αρχή που έχει την εξουσία να κυρώνει διεθνείς συμφωνίες», επαναβεβαιώνοντας ότι η «θαλάσσια συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση με την Τουρκία ούτε παρουσιάστηκε ούτε εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και, ως εκ τούτου, είναι νομικά άκυρη και μη δεσμευτική για το λιβυκό κράτος».

Σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), ο Saleh εξήγησε ότι διεθνείς συμφωνίες μπορούν να συναφθούν μόνο από μια νόμιμη κυβέρνηση που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σημειώνοντας ότι όσα υπεγράφησαν από την κυβέρνηση Αλ-Σάρατζ δεν εξέφραζαν τη βούληση του λιβυκού λαού, Πρόσθεσε ότι «ό,τι οικοδομείται πάνω στην παρανομία παραμένει παράνομο, ανεξάρτητα από το πόσος χρόνος κι αν περάσει».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «οι Έλληνες θεωρούν την Κρήτη ως μέρος των κριτηρίων καθορισμού της καθαρής οικονομικής ζώνης, που τους δίνει παράλογο θαλάσσιο τέντωμα. Αυτό το νησί είναι τόσο κοντά στις ακτές της Λιβύης, και η Ελλάδα δεν μπορεί να δώσει ευρύ θαλάσσιο χώρο εις βάρος μας. Το διεθνές δίκαιο δεν υποστηρίζει τέτοιες επεκτάσεις. Ως εκ τούτου πρέπει να επανεξεταστεί η απόσταση, η διαδρομή αντλίας από τις αυθεντικές παραλίες της Ελλάδας χωρίς νησιά, και τα δικαιώματα κάθε χώρας σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Αυτός ο φάκελος είναι πολύ τεχνικός και δεν μπορεί να χλευαστεί στις πολιτικές δηλώσεις που φλερτάρουν με την αντιπολίτευση σε αυτές τις χώρες. Έχουμε αναθέσει σε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων να την επανεξετάσει με ακρίβεια, περιμένουμε από αυτούς μια έκθεση που θα καλύπτει όλες τις τεχνικές και γεωπολιτικές πτυχές με όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Είπα σε όλους ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να γίνει μέσω μιας νόμιμης κυβέρνησης που προέρχεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και τα ενδιαφερόμενα κράτη πρέπει να καθίσουν μαζί της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για να υποβάλουν οποιαδήποτε συμφωνία στην τελική της μορφή στη Βουλή των Αντιπροσώπων για επικύρωση της σύμφωνα με το συνταγματικό πλαίσιο».