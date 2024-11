Νέο χτύπημα στη Βηρυτό του Λιβάνου πραγματοποίησε την Παρασκευή 22/11 ο στρατός του Ισραήλ, όπως αναφέρει σε θέσεις της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον τοποθεσιών της Χεζμπολάχ στην παράκτια πόλη Τύρου του Λιβάνου νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με το IDF.

Οι στόχοι περιελάμβαναν κέντρα διοίκησης, υποδομές πληροφοριών, αποθήκες όπλων και θέσεις παρατήρησης που ανήκαν στη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το IDF.

After the IDF issued evacuation warnings for several buildings in Beirut's southern suburbs, Lebanese media report Israeli airstrikes in the Hezbollah stronghold. pic.twitter.com/oYOkjjuFjA