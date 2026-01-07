Κραν Μοντανά: «Ραγίζει καρδιές» η ανάρτηση του πατέρα της 15χρονης Αλίκης που χάθηκε στη φωτιά – Τη Δευτέρα η κηδεία της

Ύστερα από την τραγωδία στο μπαρ του Κραν Μοντανά, που βύθισε στο πένθος την Ελβετία και συγκίνησε τη διεθνή κοινότητα, πλησιάζει η στιγμή του τελευταίου αποχαιρετισμού για τα θύματα. Ο πατέρας της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, της Ελληνοελβετίδας που σκοτώθηκε στη φονική πυρκαγιά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, γνωστοποίησε την ημέρα και τον τόπο όπου θα τελεστεί η κηδεία της.

Το τελευταίο αντίο θα πουν φίλοι και συγγενείς της Αλίκης Καλλέργη την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί, στην κηδεία της στην Λωζάνη της Ελβετίας.

Με ανάρτηση στο λογαριασμό του στο Instagram, ο πατέρας της Αλίκης Καλλέργη έκανε μια ανάρτηση όπου πάνω σε ένα μαύρο πλαίσιο είναι ζωγραφισμένο ένα κορίτσι με φτερά που πετάει. Από κάτω έχει αναγράψει την ημέρα και την τοποθεσία που θα γίνει η κηδεία της κόρης του. Η δημοσίευση του πατέρα της Αλίκης

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Η φονική φωτιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας σκότωσε 40 ανθρώπους, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν ανήλικα παιδιά, ενώ έστειλε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα 119 άτομα.

Ελεύθεροι είναι οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation», ένα ζευγάρι Γάλλων, ενώ αποκαλύφθηκε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια δεν είχε γίνει κανένας έλεγχος για την κατάσταση του μαγαζιού.

Οι εισαγγελικές αρχές που ερευνούν τις συνθήκες τις τραγωδίας αναφέρουν ότι η πυρκαγιά κατά πάσα πιθανότητα ξέσπασε όταν οι σπίθες από βεγγαλικά έφθασαν στην οροφή που ήταν κατασκευασμένη από ηχομονωτικά συνθετικά πάνελ τα οποία ανεφλέγησαν και συνέβαλαν στην ταχεία επέκταση της φωτιάς.