Κουβέιτ: Προειδοποίηση στους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους

Το Κουβέιτ λόγω των απειλών για μπαράζ επιθέσεων από το Ιράν προειδοποιεί τους πολίτες να μείνουν σπίτι.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ζήτησε από τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν να βγαίνουν έξω από τα μεσάνυχτα (21:00 GMT) έως τις 6 π.μ. την Τετάρτη ως «προληπτικό μέτρο»