Κουβέιτ: Οι ιρανικές επιθέσεις στοχοποίησαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την Εθνοφρουρά, τραυματίζοντας προσωπικό

Ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι «αντιμετώπισε» επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν στον εναέριο χώρο του τις τελευταίες 24 ώρες, ορισμένα από τα οποία στόχευαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την Εθνοφρουρά και τραυμάτισαν προσωπικό.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνουν θεραπεία.

Αυτό έρχεται μετά από χθεσινές αναφορές των μέσων ενημέρωσης του Κουβέιτ σχετικά με ζημιές που υπέστη εγκατάσταση της Εθνοφρουράς από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

بيان رقم (59)



صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع

العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان



رصدت القوات المسلحة وتعاملت خلال الـ (24) ساعة الماضية مع عدد (7) طائراتٍ مسيّرةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.



وقد نتج عن العدوان الإيراني…— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) April 10, 2026

Το IRGC του Ιράν ισχυρίστηκε τότε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του «δεν είχαν εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον καμίας χώρας κατά τις ώρες της εκεχειρίας».