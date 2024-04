Στις φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 16/4 το παλαιό κτίριο του Χρηματιστηρίου της Κοπεγχάγης.

Η κορυφή του ηλικίας 400 ετών κτηρίου κατέρρευσε στον δρόμο ωστόσο δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες.

Το ιστορικό κτίριο, του οποίου η κορυφή έχει σχήμα που μοιάζει με τις ουρές τεσσάρων δράκων που είναι πλεγμένες μεταξύ τους, βρισκόταν υπό ανακαίνιση όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

🔥🔥🔥Denmark is having its “Notre Dame moment” The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.



It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire.



Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire. pic.twitter.com/1JabItrWyn