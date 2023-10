Ένα 10χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ρωσικό βομβαρδισμό σε κατοικημένη περιοχή στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, από τον οποίο τραυματίστηκαν επίσης 23 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Το πλήγμα αυτό σημειώνεται την επομένη της πολύνεκρης ρωσικής επίθεσης στο Χρόζα, ένα χωριό της περιοχής, στην οποία 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στη διάρκεια αγρυπνίας για Ουκρανό στρατιώτη που σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης.

“Νέα επίθεση κατά αμάχων από τη Ρωσία. Το άψυχο σώμα ενός παιδιού 10 ετών βρέθηκε στα συντρίμμια”, αναφέρει σε μήνυμά του σήμερα στο Telegram ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

Terrible footage. Relatives of those killed in the village of #Hroza tried to reach them by phone.



According to the latest data, 55 people were killed as a result of the shelling. pic.twitter.com/x3G3UflZZz