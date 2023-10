Σειρήνες συναγερμού για ρουκέτες ήχησαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ και γρήγορα ακολούθησαν αρκετές εκρήξεις, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP στην πόλη.

Οι σειρήνες ήχησαν γύρω στο μεσημέρι (12:00 ώρα Ελλάδος).

BREAKING: Media coverage: "Sirens go off in occupied Jerusalem amid rocket fire by the Palestinian resistance in response to Israel's war crimes in the Gaza Strip." pic.twitter.com/S8xGJTyxbM