Κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς καθώς σύμφωνα με αναφορές, ισραηλινά τεθωρακισμένα άρχισαν να εισέρχονται στη Ραμάλα.

Κάτοικοι στη Ραμάλα είπαν στο Al Jazeera ότι είδαν ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού να εισέρχονται στην πόλη της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Η Ραμάλα υπόκειται στην αρμοδιότητα της Παλαιστινιακής Αρχής που οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν δικαιοδοσία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φέρονται να δείχνουν την εισβολή στο κέντρο της Ραμάλα.

Η Ραμάλα βρίσκεται στην κεντρική Δυτική Όχθη και αποτελεί το de facto διοικητικό κέντρο του Κράτους της Παλαιστίνης.

Η πόλη στην απογραφή του 2007 είχε 27.092 κατοίκους. Βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ.

🚨Israeli security forces stormed the Batn al-Hawa area in Ramallah a short while ago. #Israel #IsraelAttack #IsraelGazaWar #Gaza #GazaAttack #Ramallah pic.twitter.com/Ik8crP1Ua8