Αναχώρησε από το λιμάνι της Λάρνακας το ισπανικό πλοίο Open Arms, της Οργάνωσης World Central Kitchen, το οποίο μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια τον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Το πλοίο μεταφέρει 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας και εγκαινιάζει τον θαλάσσιο διάδρομο της Κύπρου. Όπως μεταδίδουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης ο λόγος που καθυστέρησε ο απόπλους του πλοίου είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η πλατφόρμα που ετοιμάζουν οι ΗΠΑ.

WCK-provided aid has set sail for Gaza on the @openarms_fund boat. We dispatched almost 200 tons of food—rice, flour, legumes, canned veggies & proteins. Alongside the @UAEAid & @CyprusMFA, our Relief Team is working to send as many aid boats as possible.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/oypXF8WbDH