Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: Παρ’ ολίγον τραγωδία με χορεύτρια που πήρε φωτιά επί σκηνής (Βίντεο)

Οι φλόγες ξεκίνησαν από έναν μεταλλικό κρίκο που χρησιμοποιούσε στο σόου

Κίνα: Παρ' ολίγον τραγωδία με χορεύτρια που πήρε φωτιά επί σκηνής (Βίντεο)
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Σε παράσταση στην Κίνα εκτυλίχθηκαν σκηνές τρόμου, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα ρούχα μίας χορεύτριας έπιασαν φωτιά, μπροστά στα μάτια των θεατών.

Από έναν μεταλλικό κρίκο που χρησιμοποιούσε στο σόου ξεκίνησε η φωτιά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επεκτάθηκε στο τελείωμα της φούστας της, σοκάροντας τους θεατές που παρακολουθούσαν την παράσταση στην Κίνα.

Γρήγορα οι φλόγες ξεκίνησαν να ανεβαίνουν προς το πάνω μέρος του σώματος της, με την ίδια μόλις αντιλήφθηκε τον κίνδυνο να ξεκινήσει να πανικοβάλλεται.

Η γυναίκα, παρά τον φόβο της στιγμής, αντέδρασε ψύχραιμα και έτρεξε προς κοντινό σημείο με νερό ώστε να σβήσει τις φλόγες πριν γίνει η κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η άμεση αντίδρασή της ήταν καθοριστική, καθώς κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά και να αποφύγει μεγαλύτερη καταστροφή.

Η χορεύτρια υπέστη εγκαύματα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάστασή της παραμένει σταθερή, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν προσεκτικά την πορεία της ανάρρωσής της.

