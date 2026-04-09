Κίνα: Παρ’ ολίγον τραγωδία με χορεύτρια που πήρε φωτιά επί σκηνής (Βίντεο)

Σε παράσταση στην Κίνα εκτυλίχθηκαν σκηνές τρόμου, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα ρούχα μίας χορεύτριας έπιασαν φωτιά, μπροστά στα μάτια των θεατών.

Από έναν μεταλλικό κρίκο που χρησιμοποιούσε στο σόου ξεκίνησε η φωτιά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επεκτάθηκε στο τελείωμα της φούστας της, σοκάροντας τους θεατές που παρακολουθούσαν την παράσταση στην Κίνα.

Γρήγορα οι φλόγες ξεκίνησαν να ανεβαίνουν προς το πάνω μέρος του σώματος της, με την ίδια μόλις αντιλήφθηκε τον κίνδυνο να ξεκινήσει να πανικοβάλλεται.

Η γυναίκα, παρά τον φόβο της στιγμής, αντέδρασε ψύχραιμα και έτρεξε προς κοντινό σημείο με νερό ώστε να σβήσει τις φλόγες πριν γίνει η κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

😱 Horror! A dancer in China nearly burned alive during a fire show



The flames spread from an iron ring to the hem of her skirt and quickly moved upward. The performer panicked — but reacted fast and ran into a body of water.



The woman suffered burns and is now in the hospital.… pic.twitter.com/Tv4BhnFHLv April 9, 2026

Η άμεση αντίδρασή της ήταν καθοριστική, καθώς κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά και να αποφύγει μεγαλύτερη καταστροφή.

Η χορεύτρια υπέστη εγκαύματα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάστασή της παραμένει σταθερή, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν προσεκτικά την πορεία της ανάρρωσής της.