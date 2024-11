Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο Κίεβο και σε άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας, καθώς η χώρα βρίσκεται εδώ και αρκετές ώρες σε κατάσταση επιφυλακής για μεγάλο πυραυλικό χτύπημα από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το μήνυμα των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, πέραν του Κιέβου, σειρήνες ήχησαν αρχικά και στις περιφέρειες Ζιτομίρ, Βινίτσια, Πολτάβα και Τσερκάσι, ενώ επεκτάθηκαν λίγο αργότερα σε Ρίβνε, Τσερνίχιβ και Σούμι.

Στο μεταξύ, στις πρεσβείες των ΗΠΑ και της Ελλάδας που ανακοίνωσαν από το πρωί πως θα παραμείνουν κλειστές σήμερα για το κοινό, προστέθηκαν και αυτές της Ιταλίας και της Ισπανίας. Αντίθετα, Πολωνία και Ισραήλ έκαναν γνωστό πως θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, ενώ και η αντιπροσωπεία της ΕΕ γνωστοποίησε πως δεν θα εφαρμόσει πρόσθετα προληπτικά μέτρα σε σχέση με τις αναφορές για το ενδεχόμενο μαζικής ρωσικής αεροπορικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να εργάζεται κανονικά, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο.

#BREAKING Sirens heard in Kiev and other parts of Ukraine after US warnings from Russian airstrikes pic.twitter.com/06OqK30yJH

Συγκεκριμένα, η πρεσβεία της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι δεν θα παρέχει υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω του «αυξημένου κινδύνου αεροπορικών επιδρομών σε όλη την Ουκρανία», ενώ σε ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στους Ισπανούς που ζουν στη χώρα, η πρεσβεία συνιστά «να λαμβάνετε μέτρα ασφαλείας, να ακολουθείτε όλες τις συστάσεις των τοπικών αρχών και να έχετε πάντα καταφύγιο».

Air Alert in Kyiv. There are a lot of talks about huge missile attack today. Imagine your kids’ childhood look like this.

russias are monsters and terrorists. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/TZTdNSj0Qz