Κένυα: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 34 τραυματίες σε ποδοπάτημα στην κηδεία του ηγέτη της αντιπολίτευσης

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 34 νοσηλεύονται αφού ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας του ιστορικού ηγέτη της αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα, μία ημέρα αφού η αστυνομία άνοιξε πυρ σε στάδιο του Ναϊρόμπι στην Κένυα όπου επρόκειτο να εκτεθεί η σορός του, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρία άτομα.

Η τελετή είχε ξεκινήσει ομαλά το πρωί, στο στάδιο Νιάγιο, έναν χώρο μικρότερο από το γήπεδο που χρησιμοποιήθηκε χθες. Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο εμφανίστηκε μάλιστα πλάι στην οικογένεια του θανόντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χάος προκλήθηκε όταν χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να φτάσουν και να προσκυνήσουν το φέρετρο του πολιτικού. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν κάποιους από τους θεατές να πέφτουν από τις κερκίδες. Άλλοι ποδοπατήθηκαν κοντά στο φέρετρο, καθώς οι στρατιωτικοί που είχαν αναλάβει την ασφάλεια της τελετής τους διέταξαν να γονατίσουν, όμως το πλήθος πίσω τους συνέχισε να τους σπρώχνει. Άλλοι λιποθύμησαν, ή αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Η μη κυβερνητική οργάνωση, σε μήνυμά της προς το AFP υποστηρίζει ότι διάφορες υπηρεσίες φρόντισαν συνολικά 163 τραυματίες στο στάδιο Νιάγιο και οι 34 από αυτούς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Ο Ερυθρός Σταυρός από την πλευρά του ανέφερε ότι παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε 80 τραυματίες, εκ των οποίων οι 16 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Το εθνικό νοσοκομείο Τζόμο Κενιάτα έκανε λόγο για 19 τραυματίες, αλλά δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Χθες, οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ στο στάδιο Κασαράνι, όπου είχε εκτεθεί η σορός, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

Η ταφή του Οντίνγκα θα γίνει την Κυριακή στη δυτική Κένυα, απ’ όπου καταγόταν.